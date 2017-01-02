İstanbul'da Elektrik Kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 5 ilçenin bazı mahallelerinde, 05 Ocak Perşembe günü elektrik kesintisi yapılacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Turgut Özal, Millet ve Oğuzhan caddeleri ile Akkoyunlu, Karakoyunlu, Karakeçili, Şakrak, İbrahim Müteferrika, Selim Sabit, Lütfüpaşa, Yirmisekiz Mehmet Çelebi sokakları ve civarına, 05 Ocak Perşembe günü 07.00-19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Aynı gün Esenyurt'ta ise Atatürk Mahallesi Akarsu sokak ve civarında 08.00-19.00 saatleri arasında, Çatalca'da ise İnceğiz Mahallesi Arif Nihat Asya Caddesi, Açıkalın, Köroğlu, Yüksel, Birgül, Mağazacı sokakları ile Hisarbeyli Mahallesi Hisarbeyli Merkez Sokak, Karacaköy Caddesi, Şehit Mustafa Altınalan ve Karakaltal sokakları ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Bayrampaşa'da aynı gün, Muratpaşa Mahallesi Ata, Uluyol, Rami Kışla caddeleri ile Kar, Tel, Özden, 23. Blok, 21. Blok, 19. Blok, 17. Blok sokakları ve civarı 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Sarıyer'de Uskumruköy Mahallesi Gümüşdere Caddesi ve civarında aynı gün 09.00-11.30 saatleri arasında Demirci Mahallesi, Sinemköy Site ile Plaj Yolu caddesi ve civarında 11.30-14.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.