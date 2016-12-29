İstanbul'da Elektirk Kesintisi! İstanbul'da Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintiler yaşanıyor. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da yaşanan fırtına nedeniyle bazı semtlerde elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapıldığını duyurdu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır. Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilenmektedir. Ulusal Elektrik Şebekesi'nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır."

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'da Anadolu yakasında da elektrik kesintileri yaşanıyor. AEDAŞ internet sitesinde yaptığı açıklamada bugün 15.15 itibariyle meydana gelen elektrik kesintilerinin Ulusal Şebeke Sistemi kaynaklı olduğu belirtildi.

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

"Sultangazi'de 08.00-18.00 saatleri arasında Cebeci Mahallesi, 2550, 2491. sokaklar, Eski Edirne Asfaltı ve 1. Cebeci caddeleri.

Küçükçekmece'de 08.00-19.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi, Ebabil ve İstasyon caddeleri, Nilüfer, Tomurcuk, Nergis sokaklar, 09.00-13.00 saatleri arasında Tevfikbey Mahallesi, Pazar Yolu Sokak.

Esenyurt'ta 09.00-21.00 saatleri arasında Namık Kemal Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, Adile Naşit Bulvarı, Deniz Gezmiş Caddesi, Pınar Mahallesi, 1491, 1502, 1501, 1507, 1505, 1506, 1577, 1576, 1510, 1508 sokaklar.

Arnavutköy'de 09.00-17.00 saatleri arasında Haraççı Mahallesi, Haraççı Caddesi, Işıltı ve Şanlı sokaklar, Haraççı-Hadımköy Yolu, Göçmenkent caddeleri.

Silivri'de 09.00-16.00 saatleri arasında Beyciler Mahallesi, Gökyüzü Caddesi.

Sarıyer'de 09.00-13.00 saatleri arasında Darüşşafaka Mahallesi, Ilıca, Asma, Balamir, Ata sokaklar, 01.00-03.00 saatleri arasında Ayazağa, Maslak, Poligon, İstinye, Emirgan, Baltalimanı, Pınar, Reşitpaşa mahalleleri.

Güngören'de 09.00-17.00 saatleri arasında Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Günay Sokak, Bayrampaşa'da 09.00-12.00 saatleri arasında Terazidere Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Meltem, Özkan, Hakan, Park, Yaşar Doğu sokaklar.

Bakırköy'de 10.00-11.00 saatleri arasında Kartaltepe Mahallesi, Koşuyolu Caddesi.

Zeytinburnu'da 12.30-13.30 saatleri arasında Kazlıçeşme Mahallesi, Abay Caddesi, Beşkardeşler 1, Beşkardeşler 2, Beşkardeşler 3, Beşkardeşler, Kennedy Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak, 11.10-12.10 saatleri arasında Telsiz Mahallesi, 71 Sokak, 13.00-16.00 saatleri arasında Maltepe Mahallesi, Çifte Havuzlar Caddesi, Dokumacılar Sitesi Sokak."











