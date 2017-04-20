İstanbul'da Doluyla Karışık Sağanak Yağış

İstanbul'da doluyla karışık ve gök gürültülü etkili olan sağanak, vatandaşlara ve trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.



İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan doluyla karışık gök gürültülü sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Şiddetli yağış nedeniyle E-5 karayolu Merter civarındaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu oluştu.



Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı. Taşkınların olduğu yollarda ise vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, başlarını şemsiye, çanta veya naylon poşetle kapatarak, yağmurun etkisinden korunmaya çalıştı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği ikazı yapmıştı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 milimetre) olmasının beklendiği duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedilmişti.