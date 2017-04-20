İstanbul'da Dolu Yağışı
İstanbul'da dolu yağışı başladı.
İstanbul'da dolu yağışı başladı. Park halindeki araçların üzeri beyaza büründü. Dolu yağışı aralıklarla sürüyor. Mecidiyeköy'de etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN / İstanbul DHA
İstanbul'da dolu yağışı başladı. Park halindeki araçların üzeri beyaza büründü. Dolu yağışı aralıklarla sürüyor. Mecidiyeköy'de etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. - İstanbul