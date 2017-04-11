İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

Bakırköy'de, hava limanından itibaren takip ettikleri taksi müşterisine yardım etmek amacıyla yaklaşıp, 5 dakikada 1 milyon liraya yakın ziynet eşyasını çaldıkları iddia edilen zanlılar, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden V.G. tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Edinilen bilgilere göre olay 10 Şubat tarihinde Florya Şenlikköy'de meydana geldi. İddiaya göre Deniz K. (42), 10 Şubat tarihinde ABD'den İstanbul Atatürk Hava limanı'na geldi. Kucağında bebeği ve yanında eşyası çok olan Deniz K. evine gitmek için taksiye bindi. Bakırköy Şenlik Mahallesi Yaprak sokaktaki evinin önünde takisden inen Deniz K.'ya valizlerini taşımak için yardım etmek isteyen biri çocuk biri kadın yanına geldi. İki kişi Deniz K'nın eşyalarını taşımasına yardım ettikten sonra ayrıldı.



Deniz K. evine çıktığında içinde ziynet eşyası bulunan kol çantasının olmadığını farkederek, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirilği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, Deniz K.'nın Atatürk Hava limanına geliş saatindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, Deniz K'nın ticari taksiye bindikten sonra bir otomobil tarafından takip edildiğini belirledi.Otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla şüpheli Vildan G. (48) ve S.T'yi (15) gözaltına aldı.



Yaşı küçük olan S.T Çocuk Büro Amirliğine sevk edildi.



Şüphelilerden Vildan G. emniyetteki sorgusunda suçunu kabul etmezken, S.T.'nin, polisteki ifadesinde, hava limanında çocuklu, yaşlı ve yadıma ihtiyacı olan yolcuları beklediklerini daha sonra onları takip ederek yardım etme bahahesiyle hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiği kaydedildi. S.T, Vildan G.'nin kendisine 300 lira verdiğini ve bu olayla ilgili sessiz kalmasını tembihlediğini de söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Vildan G. tutuklanırken, S.T serbest bırakıldı. - İSTANBUL