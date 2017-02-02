İstanbul'da Dhkp-C Operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 25 adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında Sultangazi'de belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında E.P., B.D. ve E.Ç. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alınırken, ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere kriminal laboratuarına gönderildi.



(Tugay Saday/İHA) - İSTANBUL