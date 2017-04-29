İstanbul'da Dhkp-C Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul'da, 1 Mayıs kutlamalarında eylem hazırlığı yaptıkları ileri sürülen terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişi yakalandı.



Güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C adına faaliyet gösteren 'Gençlik Federasyonu' adlı yapıya yönelik operasyon düzenledi. Sabaha karşı derneğin Beyoğlu Okmeydanı'ndaki merkezine yapılan baskında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında kalabalığın arasına sızarak eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen hücre üyesi E.K. ile Z.K. adlı kişiler yakalandı.



Yakalanan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülerek sorguya alındı. DHKP-C adına faaliyet gösteren 'Gençlik Federasyonu' adlı yapıya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki hücre üyesinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL