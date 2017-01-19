İstanbul'da DEAŞ Soruşturması: 28 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliye sevk edilen 28 kişi terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.

41 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

33 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis, yaptığı operasyonlarda 33 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Dün adliyeye getirilen şüphelilerden 28'i, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren 28 şüphelinin tamamı "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. 8 kişinin firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.