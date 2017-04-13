İstanbul'da Deaş Operasyonu
Yurt dışından örgüte katılmak için gelenlere sahte kimlik temin ettikleri öne sürülen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Yurt dışından örgüte katılmak için gelenlere sahte kimlik temin ettikleri öne sürülen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com
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