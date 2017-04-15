Istanbul'da Deaş Operasyonu: 49 Gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 41'inin yabancı uyruklu olduğu, 8'ininse Reina saldırısı failleri ile bağlantılı olduğu ve referandum öncesi eylem yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin referandum öncesi eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Pendik'te, Reina saldırısı failleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Zanlıların hücre evi olarak kullandığı adreslere baskın yapan ekipler, referandum öncesinde eylem hazırlığında olan 8 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonlarda terör örgütü üyesi 41 yabancı uyruklu şahıs da gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 adet el telsizi, 6 adet pos cihazı, banka kartları, 12 adet AK-47 fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, pala, çok sayıda dijital malzeme, 7 bin dolar, 3 bin İsviçre kronu, 4 bin 380 Türk Lirası, çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.



(Sadık Kahraman/İHA)