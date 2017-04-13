İstanbul'da Deaş Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ saflarında bulunan Tacikistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum öncesi DAEŞ terör örgütüne yönelik çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespit ve deşifresine yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ yanlısı faaliyet gösteren, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında bulunan ve İstanbul'da faaliyetlerine devam eden 2 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan Türkiye Cumhuriyeti ve Tacikistan Uyruklu E.N. ile F.A. isimli şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL