İstanbul'da Deaş Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ adına para transferi gerçekleştiren ve örgüte katılacaklara sahte kimlik temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ adına para transfer işlemleri yapan ve yurtdışından örgüte katılacak kişilere sahte Suriye kimliği temin eden iki şüpheliyi belirleyerek takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından 7 Nisan Cuma günü şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Suriye uyruklu Y.K. ve A.E.E. isimli iki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, çeşitli pasaportlar ve kimlik kartları ele geçirildi.



Gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.K. ve A.E.E. isimli şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL