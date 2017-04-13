İstanbul'da Deaş Operasyonu: 2 Gözaltı

*İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bir süredir takip ettiği Suriye uyruklu Y.K. ve A.E.E.'nin terör örgütü DEAŞ'a yurtdışından katılacak kişilerle ilgilendikleri, bu kişilere sahte Suriye kimliği temin ettikleri ve örgüt adına İstanbul'da para transfer işlemleri yaptığını belirledi. Ekipler, 7 Nisan Cuma günü şüphelilerin kullandığı çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, Y.K. ve A.E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, çeşitli pasaportlar ve kimlik kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.K. ve A.E.E. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Suriye uyruklu 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.