Istanbul'da Deaş Operasyonu: 12 Tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde yapılan operasyonlarda, örgütün İstanbul medya sorumlusunun da aralarında olduğu T.G., İ.İ., E.Ö., E.C., F.Y., C.A., R.N., O.Ö.K., E.S., C.G., E.B. ve Ş.A. adlı kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı yapılan baskınlarda örgütsel dokümanlar, dijital malzeme, kitap arasına özel olarak yerleştirilmiş bir adet silah ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağı ile flamaları ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 DEAŞ'lı terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(Sadık Kahraman/İHA)