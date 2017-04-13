İstanbul'da Deaş'a Yönelik Operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Nisan tarihleri arasında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.



Operasyonlarda, DEAŞ adına para transferi yaptıkları, örgüte yurt dışından katılacaklara sahte Suriye kimliği temin ettikleri ileri sürülen Suriye uyruklu Y.K. ve A.E.E. yakalandı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, pasaportlar ve kimlik kartları ele geçirildi.