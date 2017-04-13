İstanbul'da "Büyük Van Buluşması"
16 Nisan'da yapılacak olan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi ve Anayasa Değişikliği" öncesinde Ev sahipliğini Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar'ın gerçekleştirdiği "İstanbul Büyük Van Buluşması" gerçekleşti.
16 Nisan'da yapılacak olan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi ve Anayasa Değişikliği" öncesinde Ev sahipliğini Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar'ın gerçekleştirdiği "İstanbul Büyük Van Buluşması" gerçekleşti.
Van Vakfı başkanı Nizamettin Ağar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği "İstanbul Büyük Van Buluşması"na Aile ve sosyal bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Yrd. Fatih Çiftçi, Ak Parti teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Ataş, Ak Parti Basın ve Medya Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı M. Mehdi Eker, Eski Başbakan Yrd. Van Milletvekili Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Kurumsal İletişim Başdanışmanı M. Mücahit Küçükyılmaz, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Van Vakfı Onursal Başkanı Ethem Sancak, Altın Kentler Platformu Başkanı Nihat Boztepe, STK ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşti.
Gecenin açılış konuşmasını yapan Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar, "Ülkenin zor günlerden geçmekte olduğunu belirterek 15 temmuz sürecinin yaşanmasıyla birlikte her zaman olduğu gibi daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyuyoruz. Ben ve arkadaşlarım birlik ve beraberliğimizi perçinleştirmek için bu gün siz değerli Vanlı hemşehrilerimizle 16 Nisanda yapılacak olan 'Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Anayasa' referandum u öncesinde bilgilendirme toplantısı için bir araya geldik. Edirne nasıl Avrupa'ya açılan bir kapı ise Van ilimiz de Orta Asya'ya açılan kapısıdır. 2016 yılında Kapıköy uluslararası sınır kapısının temeli atıldı." dedi.
Vanlı tanınmış sanatçı Ünal Zorer ve diğer Vanlı sanatçıların verdiği konserle gece sona erdi.