İstanbul'da Boşandığı Eşini Öldüren Şüpheli Karabük'te Yakalandı

İSTANBUL'da bir süre önce boşandığı eşi 39 yaşındaki İlknur Memik'i tabanca ile başına ateş ederek öldürdüğü iddia edilen 62 yaşındaki Satı Özdemir, Karabük'te yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, cinayet zanlısı Satı Özdemir'in 34 TT 7349 plakalı otomobille memleketi Kastamonu'ya gidebileceği ihtimali üzerine çevre illerdeki emniyet müdürlüklerine bilgi verdi. Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-750 karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yaptığı kontrolde 34 TT 7349 plakalı otomobili durdurdu. Aracı kullanan Satı Özdemir, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özdemir'in polise ilk ifadesinde, "Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Satı Özdemir, daha sonra İstanbul'dan gelen polis ekibine teslim edilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - K