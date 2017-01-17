İstanbul'da Boğaz Trafiğine Sis Engeli

İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri, geçici olarak durduruldu.



İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda etkili sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle saat 07.50'de gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.



Denizde görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sebebiyle ancak genel anonsların yapılabildiği kaydedildi.