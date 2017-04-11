İstanbul'da Saat 14.00'ten İtibaren Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

İstanbul Bakırköy'deki Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Etkinliği dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacağı için sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecekler.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenecek program dolayısıyla, bugün saat 14.00'ten itibaren E 5 Kuzey Yan Yoldan Ataköy'e Katılım, E 5 Güney Yan Yoldan Ataköy'e Katılım ve Mustafa Sarıçiçek Bulvarı sonu trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif olarak, İncirli Caddesi, Bakırköy Devlet Hastanesi Turanlı Sokak girişleri, Sahil Kennedy Caddesi'nden katılımlar, Emin Erkul Kavşak Ekrem Kurt Bulvarı ile Yeni Havalimanı Caddesi'nden katılım kullanılabilecek.