Istanbul'da Bazı Yollar Kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar ile kutlamaların yapılacağı Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanına çıkan yollar kapatılmaya başkandı. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim Meydanı'na çıkan yollara bariyerler koyarak trafiğe kapattı. Meydana yaya geçişleri kontrollü bir şekilde izin verildiği görüldü.



Polisin meydan ve çevresindeki önlemleri sürüyor.



BAKIRKÖY'DE DE BAZI YOLLAR KAPATILDI



Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının merkezi olan Bakırköy'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. E-5'ten Bakırköy meydanına giriş, İncirli Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı trafiğe kapatıldı. Sabah Bakırköy'e gitmeye çalışan sürücüler de yolların kapandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Polisin Bakıröy çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.



(Oğuzcan Yazar - Volkan Kayalar / İHA)