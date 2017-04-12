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İstanbul'da Bazı Yollar Kapanacak
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İstanbul'da Bazı Yollar Kapanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Etkinliği" dolayısıyla İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul'da Bazı Yollar Kapanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Etkinliği" dolayısıyla İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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