İstanbul'da Bazı Yollar Kapanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Etkinliği" dolayısıyla İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Etkinliği" dolayısıyla İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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