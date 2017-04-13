İstanbul'da Barajda Ölü Bulunan Şahıs Sinop'ta Defnedildi

İstanbul'da barajda ölü bulunan şahıs, memleketi Sinop'ta toprağa verildi.



İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Şaban Akça, 31 Mart günü esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. O gün 3 arkadaşıyla birlikte Arnavutköy Şamlar mevkisinde bulunan Akça'dan o günden sonra bir daha haber alınamadı. Daha sonra dalgıçlar tarafından Şamlar Barajı'nın içinde yapılan aramada Şaban Akça'nın cesedine ulaşıldı. Aslen Sinoplu olan Şaban Akça, memleketi Sinop'un Karapınar köyüne bağlı Karagöl Mahallesi'nde defnedildi. Akça'nın sevenleri cenazede gözyaşlarına boğuldu.



Akça'nın kim ya da kimler tarafından niçin öldürüldüğü bilinmezken, polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. - SİNOP