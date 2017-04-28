İstanbul'da "Balkan Ateşi" Konseri

Yarkın Ritm Grubu, Koçani Orkestrası, Serkan Çağrı, Shantel ve Bucovina Club Orkestar tarafından "Balkan Ateşi" isimli konser gerçekleştirildi.



Zorlu PSM Ana Tiyatro'da sahne üstü ayakta formatında gerçekleşen konserde, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu iki sanatçı Fahrettin ve Ferruh Yarkın'ın kurduğu Yarkın Ritm Grubu ve Balkan Çingene Müziği'nin dünya çapındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Koçani Orkestrası, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı eşliğinde müzikseverlerle buluştu.



Ardından geleneksel Balkan müziğini elektronik ritmlerle bir araya getirerek kendine özgü bir tarz oluşturan Bucovina Club Orkestar ve Shantel sahne aldı.



Shantel, İstanbul'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, gece boyunca dinleyicilere Türkçe hitap etti.



Bucovina Club Orkestar ve Shantel ünlü parçaları "Disko Boy", "Bucovina", "Disko Partizani", "Planet Paprika" ile "Ada Sahilleri" parçalarını seslendirdi.