İstanbul'da "Balkan Ateşi"

BALKAN müziğinin önemli temsilcileri Shantel & Bucovina Club Orkestar ile Koçani Orkestrası, Yarkın Ritm Grubu ve Serkan Çağrı, "Balkan Ateşi" projesi kapsamında İstanbul'da konser verecek.



Fahrettin Yarkın'ın sanat yönetmenliğinde düzenlenecek Balkan Ateşi projesi kapsamında Yarkın Ritm Grubu, Koçani Orkestrası ve Serkan Çağrı ile Shantel & Bucovina Club Orkestar, 28 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Zorlu PSM Ana Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak.



Türk ritmleri ve ritm sazlarının aslına uygun icrasını başarıyla gerçekleştiren Yarkın Ritm Grubu, Emir Kusturica filmleriyle Balkan Çingene Müziği'nin dünya çapındaki en önemli temsilcilerinden biri sayılan Koçani Orkestrası ve klarnetiyle dünyaca ünlü müzisyenlerle ortak çalışmalar yapan Serkan Çağrı, Balkan Ateşi konserinde bir araya gelecek. Özgün melodilerin yükseleceği bu performansın ardından, Balkan müziğinin dünyaca tanınmasında büyük pay sahibi olan, Türkiye'de de çok sevilen DJ-prodüktör Shantel ve Bucovina Club Orkestar sahne alacak.



- İstanbul