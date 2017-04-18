İstanbul'da Avm Yangını

Bağcılar da bulunan bir AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili bir açıklama yapan AVM Genel müdürü Hasan Necip Akol yangının elektrik kontağından çıktığını ve küçük çaplı olduğunu belirterek, "Hiçbir sorun yaşamadan tahliyelerimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık yarım saat içerisinde alışveriş merkezimizi hizmete açacağız" dedi.



Bağcılar Basın ekspres yolu üzerinde bulunan bir AVM'nin içerisindeki mağazada sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak duman tahliye çalışması yapıldı. Yapılan duman tahliyesinin ardından çalışanlar tekrar içeri alındı. Yangın ile ilgili bir açıklama yapan AVM Genel müdürü Hasan Necip Akol yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek "Yangın alışveriş merkezimizin içinde bulunan bir mağaza da sabah 09: 20 sıralarında elektrik kontağından çıktı. Küçük çaplı bir yangın. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan yangın söndürme sistemleri hemen faaliyete geçmiş ve 10 dakika içerisinde gelen itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürdü. Şuan duman tahliyesi yapılıyor yaklaşık yarım saat içerisinde alışveriş merkezimizi hizmete açacağız. Biz ayın dördünde yangın tahliye tatbikatı yaptık işte tatbikatların hangi amaca hizmet ettiği bu günler de ortaya çıkıyor. Hiçbir sorun yaşamadan tahliyelerimizi gerçekleştirdik"şeklinde konuştu.



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