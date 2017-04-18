Istanbul'da Avm'de Yangın Paniği

İstanbul Bağcılar'da bir alışveriş merkezindeki mağazada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, içeride bulunan çalışanlar tahliye edildi.



Edinilen bilgilere göre Bağcılar Basın Ekspres yolunda bulunan büyük bir alışveriş merkezinin içerisindeki mağazada sabah erken saatlerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedeniyle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında saatin erken olması nedeniyle alışveriş merkezinde müşteri bulunmadığı öğrenilirken, mağazaları açmak üzere gelen çalışanlar ise tahliye edildi. Yangın çıkan mağazanın camlarını kıran itfaiye ekipleri, dumanı tahliye etmeye çalıştı. İtfaiyenin duman tahliye çalışmaları sürüyor.



(Volkan Kayalar/İHA)