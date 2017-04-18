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Bahçeli'den Ysk'ya Çağrı
İstanbul'da Avm'de Yangın!
Bağcılar Basın Express yolunda bir AVM'de nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
18 Nisan 2017 Salı 10:22
Bağcılar
Basın Express yolunda bir AVM'de nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
Kaynak:
Dunya.com
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