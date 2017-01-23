İstanbul'da Askerlere Yönelik Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanını ele geçirmeye çalışan 28'i tutuklu 62 askerin yargılandığı davanın ilk gününde, 5 sanık savunma yaptı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında oluşturulan duruşma salonunda ifade veren tutuklu sanıklardan tank şoförü uzman erbaş Serkan Bozkurt, bulunduğu taburun denetleneceğinin söylendiğini, kendisinin de denetlemede görevlendirildiğini anlattı.



Bölükte denetleme için kendisiyle beraber 5 personelin görevlendirildiğini öne süren Bozkurt, "Sabiha Gökçen Havalimanında terör eylemi olacağı yönünde bilgi geldi. Ben de bekar olduğum için tabur komutanıma göreve katılmak istediğimi söyledim. Normalde denetleme ve tatbikatta görevli değildim." diye konuştu.



Havalimanına yaklaştıkça bazı vatandaşlardan tepki aldıklarını anlatan Bozkurt, havalimanına ilerlemeyi durduklarını söyledi.



Bulunduğu tankta araç telsizi olmadığını ve konuşmaları duyamadığını ifade eden Bozkurt, "Durumun terör eylemi olmadığını fark edince ilerleyişimizi durdurduk. Vatandaştan çok tepki gelince tabur komutanımızla görüştük. Komutanımız öncelikle kendimizi güvene almamızı, sonra kışlaya dönmemiz yönünde talimat verdi. Bu şekilde Ferhat uzman çavuşumuzun bir yakınının evine gittik. Ertesi gün de kışlamıza döndük. Benim FETÖ'yle hiçbir bağım yoktur." ifadelerini kullandı.



Tank nişancısı olarak görev yaptığını anlatan tutuklu sanıklardan Selami Göktürk de bölük komutanlarının talimatları doğrultusunda tatbikatta görevlendirildiğini söyledi.



Darbe girişiminin yaşandığı gün yıllık izne çıkacağını anlatan Göktürk, şöyle devam etti:



"Daha önce İstanbul'da terör saldırıları yaşandığı için Sabiha Gökçen Havalimanına yönelik saldırı olacağı bilgisi bize garip gelmedi. Herhangi bir şeyden de şüphelenmedim. Havalimanına gittiğimizde vatandaşlar yolu kapatmıştı. Tankları geri döndürmek istedik lakin bu mümkün değildi. Çünkü etrafımız kalabalıktı. Daha sonra polisler geldi, teslim olduk. Hiçbir şekilde silah kullanmadık. Vatandaşlar yolu kapatmasaydı da zaten kışlaya dönecektik. Çünkü emir gelmişti. Bölükte 80'e yakın tank vardı. Sadece 4'ü kışla dışına çıkmıştı. Bu yüzden bunun darbe değil de bir terör saldırısı olabileceğini düşündük."



Mahkeme heyeti başkanı, Göktürk'e, tabancayla intihar eden tank komutanı astsubay Ferhat Daş'ın orada bulunan vatandaşlarla veya harekatı yöneten yarbay Şakir Çınar'la tartışıp tartışmadığını sordu.

Herhangi bir tartışma duymadığını söyleyen Göktürk, Ferhat astsubaydan akan kanın üstüne gelmesiyle bayıldığını aktardı.



Göktürk'ün savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.