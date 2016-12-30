İstanbul'da Araçlar Belediyenin Kapatmadığı Çukura Düştü

İstanbul Yenibosna'da yapılan çalışma sonrası kapatılmayan yol yağmur suyuyla dolunca kazalara davetiye çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çalışma ruhsatıyla yapılan çalışma sonrası yeterli önlem alınmayan caddede çalışmayı fark etmeyen araçlar çukura düştü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığı tarafından ruhsat izni verilen yüksek gerilim yeraltı kablo projesinin yapıldığı Yenibosna'daki 29 Ekim Caddesi üzerinde açılan yol gelişi güzel kapatılınca kazalara davetiye çıkardı. Akşam saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan araçlar yolda herhangi bir uyarı levhasının ve ışıklandırmanın olmadığı çukura düştü. Yolu kullanan sürücüler ise karanlık olan ve hiçbir uyarı levhası olmayan çukura düşmekten kurtulamadı. Seyir halinde iken aniden çukura düşen sürücüler ise çukura düştüklerinde ne olduğunu anlayamadı. Araçları ile çukura düşen sürücüler ise kazı çalışması yapılan yolda hiçbir uyarı levhası konulmadığı için belediyeye ve sorumlulara tepki gösterdi.



Çukuru görmediğini ifade eden sürücü Cengiz Yalçın, "Işıklandırma bile yok burada. Çukurun olduğunu bile göremiyorsunuz burada. Çok tutarsız bir davranış bu. Görevlilerin mi, belediye çalışanlarının mı, sorumluların mı? Bu konu ile alakadar olmaları lazım. Bu şekilde yapmamaları lazım" dedi.



Bir başka sürücü Doruk Can Koca da çevredeki vatandaşların ikazıyla durarak çukura düşmekten son anda kurtuldu. Doruk Can Koca, "Dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarz şeylerin dikkatli yapılması gerekiyor. Böyle bir çalışma yapıldıktan sonra buranın kapatılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.



Araçların çukura düştüğünü gören duyarlı taksi sürücüsü yolu kapatarak başka araçların çukura düşmesini engelledi. Taksi şoförü Resul Biçer, "Buraya ışıklandırmalı levha koyulması lazım. Farlarını yaktığın zaman karşıdaki reflektör yaptığında oranın tehlikeli olduğunu görecek. Burada böyle bir şey yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL