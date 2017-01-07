Olumsuz Havadan Dolayı Açıköğretim Sınavlarına Giremeyenlere Bir Hak Daha

İstanbul'da kar engeline takılan öğrenciler Açıköğretim Lisesi sınavlarına giremedi. YÖK öğrencilere bir hak daha tanıyacak
SINAVA GECİKEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE
Bugün gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi sınavlarına giden çok sayıda öğrenci kar nedeniyle sınava gecikti. Yetkililer, sınava kar nedeniyle gidemeyenlere ikinci bir hak tanınacağını açıkladı. Sınavların iptalinin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılabildiği öğrenilirken, öğakrenciler yarın yapılacak sınavların iptaline ilişkin YÖK'ten gelecek açıklamayı bekliyor.