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Olumsuz Havadan Dolayı Açıköğretim Sınavlarına Giremeyenlere Bir Hak Daha

Olumsuz Havadan Dolayı Açıköğretim Sınavlarına Giremeyenlere Bir Hak Daha

İstanbul'da Açıköğretim Lisesi sınavlarına gidenler kar engeline takıldı. YÖK sınava giremeyenler için bir hak daha tanıyacak.

Olumsuz Havadan Dolayı Açıköğretim Sınavlarına Giremeyenlere Bir Hak Daha

İstanbul'da kar engeline takılan öğrenciler Açıköğretim Lisesi sınavlarına giremedi. YÖK öğrencilere bir hak daha tanıyacak

SINAVA GECİKEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Bugün gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi sınavlarına giden çok sayıda öğrenci kar nedeniyle sınava gecikti. Yetkililer, sınava kar nedeniyle gidemeyenlere ikinci bir hak tanınacağını açıkladı. Sınavların iptalinin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılabildiği öğrenilirken, öğakrenciler yarın yapılacak sınavların iptaline ilişkin YÖK'ten gelecek açıklamayı bekliyor.

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