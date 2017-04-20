İstanbul'da 70 Adrese Fetö Baskını
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kent genelinde.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kent genelinde sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ekipler, Üsküdar Acıbadem Mahallesi Yaprak Sokak'ta 4 katlı b...