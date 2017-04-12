İstanbul'da 4 Askerin Şehit Olduğu Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ukrayna'nın Odessa Limanı'na doğru giden kuru yük gemisi M/V Tolunay ile KAAN 19 sınıfı TCSG 25 borda numaralı sahil güvenlik hücumbotu, 17 Ağustos 2016 sabahı İstanbul Boğazı'nda çarpışmış, hızla batan hücümbotta bulunan bot komutanı kıdemli üsteğmen Ali Rıza Yücel, ikinci komutan astsubay Yavuz Gökhan Şahin, er Sinan Göktaş ve uzman çavuş Bülent Demirkaya şehit olmuştu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Hücumbot, o sırada Aralık 2015'te İstanbul Boğazı'ndan geçerken güvertesinde roketatarlı askerle görüntülenen Rus savaş gemisi Caesar Kunikov'u yakın takip etmekle görevliydi.

Hücumbotun takip ettiği savaş gemisindeki Rus askerlerin çektiği, yeni ortaya çıkan görüntüler, kazanın ne kadar ürkütücü olduğunu gözler önüne serdi.

ÇARPTIĞI AN GÖRÜLÜYOR

Ortaya çıkan görüntülerde, RS Caesar Kunikov'u Karadeniz'e çıkışına kadar izleme görevi verilen hücumbotun, 158 metre boyundaki 22 bin DW ton ağırlığındaki M/V Tolunay ile uzun süre yan yana gittiği görülüyor. Rus savaş gemisini yakından takip eden hücumbotun çok yaklaştığı yük gemisinin siren çalarak tehlikeyi fark ettiği ancak hızını kesmediği de gözleniyor. Sarayburnu açıklarına gelindiğinde hızını aniden düşüren hücumbotun dev yük gemisinin en güçlü yeri olan 'Bulp' kısmına çarptığı görülüyor. Geminin su altında kalan ve sert çelikle güçlendirilen kısmına çarpan sahil güvenlik botunun alabora olduğunu görüntüleyen Rus askerlerin aralarındaki konuşmaları dikkat çekiyor.

İşte o kareler:







