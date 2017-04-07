Istanbul'da 37 Bylock'çu Polis Tutuklandı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ByLock kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan 39 polisten 37'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 39 polisin sorgusu sona erdi.



Soruşturma savcılığı, 39 şüpheliden 37'sini "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılığın sevk yazısında, tutuklanmaları talep edilen şüpheli polislerin ByLock kullandıklarının sabit olduğu, bu program üzerinden örgüt liderinden ve yöneticilerinden talimat alarak süreklilik arz edecek şekilde hiyerarşik yapı içerisinde yer aldıkları belirtildi. Savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyen 1'i polis eşi kadın olmak üzere 2 emniyet mensubunu ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle Hakimliğe sevk etti.



İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 37 polisin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 2 polisi ise serbest bırakarak haklarında yurt dışına çıkış yasağı koydu.



(Başak Akbulut/İHA)