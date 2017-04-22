İstanbul'da 22-23 ve 24 Nisan Tarihlerinde Uzun Süreli Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İstanbul'da yatırım programı çalışma süresince, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ)'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un farklı lokasyonlarında ortalama olarak 08: 00 ile 19: 00 saatleri arasında kısa ve uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.



İstanbul'un Beyoğlu, Esenyurt, Beylikdüzü, Fatih, Arnavutköy, Bağcılar, Sultangazi, Başakşehir, Zeytinburnu gibi kalabalık ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde ise 23 Nisan'da, 08.00-20.00 saatlerinde kısa ve uzun süreli olarak gerçekleşecek.



21 Nisan tarihinde başlayan ve 22 ve 23 Nisan tarihlerinde devam edecek olan kesintiler hakkında aboneler, kendi bulundukları lokasyon hakkında ve elektrik kesintisi yaşanması planlanan mahalle, sokak ve ilçe bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" alanından ulaşabilirler.