Istanbul'da 172 Kişi Gözaltına Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'mahrem imamlarına' yönelik 81 ilde başlatılan ve şu ana kadar bin 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonun İstanbul ayağında 172 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak düzenledikleri operasyonda FETÖ'nün Türkiye çapındaki tüm 'mahrem imamlarının' listesine ulaşıldı. 7 bin ismin gözaltı listesinde olduğu FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonun İstanbul ayağında 172 kişi gözaltına alındı. 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonun İstanbul ayağında, Organize Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri koordinasyonunda 2 bin polisle 417 adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 390 şüpheliden 172'si yakalandı. Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 218 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, 81 ilde başlatılan operasyonlarda şu ana kadar bin 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



(Sadık Kahraman /İHA)