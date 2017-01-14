İstanbul'da 15 Temmuz Müzesi Çalıştayı

Kültür ve Turizm Bakanı Bakanı Nabi Avcı,



"(15 Temmuz Müzesi ) Bu müze geriye doğru da yaşayan bir müze olacak. Sadece 15 Temmuz değil, 15 Temmuz'da en hain yüzünü gösteren bir darbe geleneğinin millet ve vatan düşmanlığının evveliyatını da 27 Mayısları da anlatacak olan milli hafızada tekrar canlandıracak olan ve genç kuşaklara aktaracak bir müze olacak inşallah"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,



"Dünya insanlığı için de önemli bir iz bırakacak, ders çıkarılacak bir olay olduğu için müzenin en iyi ve modern şekilde anlatılacak ifade tarzının ortaya konması gerekiyor. Bu yüzden sıradan bir müze olmayacak"



Haber - Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle,15 Temmuz Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen 15 Temmuz Müzesi Çalıştayı, İstanbul'da düzenlendi.



Haliç Kongre Merkezi'ndeki '15 Temmuz Müzesi Çalıştayı'nın açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Bakanı Nabi Avcı'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz gazileri katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Nabi Avcı, 15 Temmuz'un devlet ve millet için bir milat olduğunu, o gece milletin büyük bir destan yazdığını söyledi. Destanı yazanları unutmamak ve unutturmamanın herkes için hem ulvi hem de asli bir vazifesi olduğunu vurgulayan Bakan Avcı, 15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin hatırasını yaşatmak için 15 Temmuz Derneği'nin koordinasyonunda, bakanlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla 15 Temmuz Müzesi'ni açmayı planladıklarını dile getirdi.



"YAŞAYAN BİR MÜZE OLACAK"



Müzenin bilinen anlamda bir müze olmayacağına dikkat çeken Nabi Avcı, "Bu müze yaşayan bir müze olacak. Sadece olup bitmiş bir olaydan bahseden, onun hatıralarını toplayan müze değil, aynı zamanda sürüp gitmekte olan bir mücadelenin başlangıç noktasını simgeleştiren bir müze olacak" diye konuştu.



MÜZE 27 MAYIS'I DA ANLATACAK



Teknolojik imkanlarıyla müzenin, sadece fiziki bulunduğu yer itibariyle değil farklı mecralarda da bütün dünyaya ulaşabileceğini kaydeden Avcı şunları söyledi:



"Artık sanal ortamda pek çok şeyi zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın paylaşmak mümkün. Bunun için inşallah bu müze tasarlanırken yeni teknolojilerle, iletişim ve paylaşım teknolojilerinin müzeye entegre edilebileceği açık uçlu anlayışla tasarlanacak. Dolayısıyla bu müze sürekli gelişecek. Bu müze geriye doğru da yaşayan bir müze olacak. Sadece 15 Temmuz değil, 15 Temmuz'da en hain yüzünü gösteren bir darbe geleneğinin millet ve vatan düşmanlığının evveliyatını da 27 Mayısları da anlatacak olan milli hafızada tekrar canlandıracak olan ve genç kuşaklara aktaracak bir müze olacak inşallah."



BAKANLIK DESTEK VERECEK



Nabi Avcı, konuşmasının sonunda müzenin yapımına katkıda bulunacaklara teşekkürlerini sundu, çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gereken desteği vereceklerini ifade etti.



TOPBAŞ: SIRADAN BİR MÜZE OLMAYACAK



Kadir Topbaş ise konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminin gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. Topbaş, "Milli iradeye, halka rağmen bir takım girişimlere fırsat verilemeyeceğini göstermek adına bu önemlidir. Dünya insanlığı için de önemli bir iz bırakacak, ders çıkarılacak bir olay olduğu için müzenin en iyi ve modern şekilde anlatılacak ifade tarzının ortaya konması gerekiyor. Bu yüzden sıradan bir müze olmayacak. Hissettirecek, duygulandıracak bir müze ortaya çıkması lazım" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, gerçekleştirilecek çeşitli oturumlarla sona erecek.



Görüntü Dökümü



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-Protokolden görüntüler



-Nabi Avcı ve beraberindekiler



-Gazilerden görüntüler



-Bakan Avcı'nın konuşması



-Kadir Topbaş'ın konuşması



-Toplu resim