İstanbul'da 149 Polisin "Bylock" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 polisin yargılanmasına devam ediliyor.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yer alan 1 No'lu büyük salondaki duruşmaya, 95 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık katıldı.



Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 emniyet görevlisi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.