İstanbul'da 149 Polisin "Bylock" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın üçüncü duruşması sona erdi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yer alan 1 No'lu büyük salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Mehmet Koç, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Koç, 17-25 Aralık'tan sonra Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğünde görevlendirildiğini belirterek, darbe girişiminden sonra 18 Temmuz 2016'da açığa alındığını söyledi. Bu sürecin ardından yaklaşık 2 ay sonra gözaltına alındığını ifade eden Koç, "Gözaltına alınmamın nedeni, telefonumda ByLock uygulamasının bulunması. ByLock diye bir programı kullanmadım, indirmedim, yüklemedim." dedi.



Sanık Koç, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde darbeci askerlere karşı cansiperane mücadele ettiğini savundu.



Tutuklu sanıklardan Osman Yağız Bulut, "ByLock" uygulamasını indirdiği iddiasını kabul etmeyerek, söz konusu uygulamanın yüklendiği belirtilen hattı kısa bir süre kullandığını anlattı.



Sanık Bulut, darbe girişimi sırasında yaptığı çalışmaları anlatarak, suçsuz olduğunu savundu. Bulut, hakkında tahliye kararı verilmesini istedi.



Tutuklu sanık Mustafa Tunca, "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 6 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, böyle bir programı indirmediğini anlatıp, tahliyesini talep etti.



Duruşmada söz alan diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.



Davanın üçüncü gününde 44 sanık savunmasını tamamladı.



Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.