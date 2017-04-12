İstanbul'da 149 Polisin "Bylock" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yer alan 1 No'lu büyük salondaki duruşmaya, 98 tutuklu sanık katıldı.



Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 emniyet görevlisi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.