İstanbul'da 149 Polisin "Bylock" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın ikinci duruşması sona erdi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yer alan 1 No'lu büyük salondaki duruşmanın bugünkü oturumunda tutuklu 12 sanık savunma yaptı.





Savunmalarında, terör örgütü üyeliği suçlamasını reddeden sanıklar, ByLock programını yüklemediklerini öne sürdü.





Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 emniyet görevlisi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.