İstanbul'da 10 Milyon Lale Açtı

İstanbul Lale Festivali nedeniyle park ve bahçelerine dikilen yaklaşık 10 milyon lale, İstanbullularla buluştu. Bu yıl 12. düzenlenen İstanbul Lale festivali kapsamında kadınlar arası tenis turnuvası, plaj futbolu müsabakaları düzenlenecek. Dünyanın en büyük lale halısı ise 21-30 Nisan tarihleri arasında Sultanahmet meydanında meraklıları ile buluşacak.



10 MİLYON LALE DİKİLDİ



Bu yıl 12. düzenlenen "İstanbul Lale Festivali" başladı. Festival nedeniyle İstanbul'un parklarına yaklaşık 10 milyon adet lale dikilmişti. Havaların ısınmasıyla birlikte açan laleler görsel bir şölen oluştururken, park ve bahçelerde İstanbullularla doldu. Festival kapsamında Emirgan parkına 3 milyon, Gülhane parkına 2 milyon, Göztepe 60.yıl parkına ise 1 milyon 657 bin lale dikildiği belirtildi. Festival adresleri arasında bulunan Yıldız korusu, Beykoz parkı, Küçük ve Büyük çamlıca parklarının. Hidiv kasrının aralarında bulunduğu mesire yerlerine dikilen lale fidanlarının toplam 10 milyon olduğu belirtildi.



ÇOK SAYIDA ETKİNLİK YAPILACAK



30 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek festival kapsamında "Lale plaj futbol turnuvası" ve kadınlar arası tenis turnuvası düzenlenecek. Festival boyunca resim sergileri, ebru sanatçılarının gösterileri ile konserler verileceği öğrenildi. Festival nedeniyle bir de fotoğraf yarışması düzenlendiği belirtildi.



LALE HALISI SULTANAHMET MEYDANINDA



Öte yandan dünyanın en büyük lale halısı da 21-30 Nisan tarihleri arasında Sultanahmet meydanında vatandaşlarla buluşacak. bin 731 metre kare olan halının 564 bin laleden oluşacağı öğrenildi.



- İstanbul