İstanbul'da 1 Mayıs
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nın çağrısıyla Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı sona erdi.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nın çağrısıyla Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı sona erdi.
Bakırköy ikinci kez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ev sahipliği yaptı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, CHP ve HDP başta olmak üzere çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve temsilcileri, sabah saatlerinden itibaren 3 ayrı güvenlik noktasından geçerek miting alanına giriş yaptı.
Katılımcılar miting alanında, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları attı.
Bakırköy'deki program, yoğunluk dolayısıyla bir saat geç başladı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in konuşmalarının ardından tüm kurumlar adına ortak bildiri Türkçe ve Kürtçe okundu.
Mitingde işçiler ve vatandaşlar, Kardeş Türküler'in seslendirdiği türküler ve Roman havaları eşliğinde dans ederek halay çekti.
Programın sona ermesiyle Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılan işçiler ve vatandaşlar alandan ayrıldı. Dağılmalar sırasında toplu ulaşım araçlarında ve yollarda kalabalık oluştu.
Görevlilerce miting alanında temizlik çalışması başladı.