İstanbul'da 1 Mayıs

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kıdem tazminatının yük değil, işçilerin hakkı olduğunu belirterek, "Kıdem tazminatı, işten çıkarılan işçinin evine götürdüğü ekmektir. Kıdem tazminatı, işçinin iş güvencesidir." dedi.



Beko, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Bakırköy Halk Pazarı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programındaki konuşmasına işçileri, emekçileri, katılımcıları, dünyanın dört bir yanında 1 Mayıs'ı kutlayanları selamlayarak ve 1 Mayıs 1977'de Taksim'de hayatını kaybedenleri anarak başladı.



Kani Beko, 1 Mayıs'ın kutlanmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na çıkmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.



Kıdem tazminatı konusuna değinen Beko, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından önce, bununla ilgili uyarıda bulunduklarını ve haklı çıktıklarını aktararak, "Kıdem tazminatı; yük değil, işçilerin hakkıdır. Kıdem tazminatı, işten çıkarılan işçinin evine götürdüğü ekmektir. Kıdem tazminatı, işçinin iş güvencesidir." diye konuştu.



Beko, işçilerin kendilerine verilen sözleri unutmadığını, 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce taşeronlara kadro sözü verildiğine işaret ederek, "Buradan bir daha sesleniyorum; görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun, taşeron işçi kardeşlerimiz kadro alıncaya kadar bedeli ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.



"Gün artık şikayet etme günü değil"



"Kiralık işçi" konusuna ilişkin görüşlerini de dile getiren Beko, "Köleliğe teslim olmayan işçiler kazanacak, köle satan tüccarlar kaybedecek." dedi.



Beko, Türkiye'de her 5 işçiden 3'ünün işsiz olduğunu, "işsizlik rekoru" kırılarak tarihe geçildiğini savunarak, "Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; OHAL ilan edip KHK'larla yüz binlerce kamu emekçisini ihraç ettiler. Mahkeme kararı olmadan 85 belediyede bugün kayyum var. Dolayısıyla kayyum, bin 500'ün üzerindeki işçi arkadaşlarımızı işten attılar. Bunların gidebilecek bir mahkemeleri bile yok." diye konuştu.



Anayasa değişikliğine değinen Beko, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu anayasa içinde işçiler var mı? Köylüler var mı? İşsizler var mı? Gençler var mı? Peki bu anayasanın içinde Kürt sorunu var mı? Biz neden 'hayır' dedik? Bu anayasa bizim anayasamız değil ama şunu haykıralım; biz bu topraklarda 85 milyon yaşayan insanın anayasasını yapmak için önümüzdeki dönemde birlikte mücadele edeceğiz. Bizim anayasamız, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal bir anayasa olması gerekir. Gün artık şikayet etme günü değil. Gelin hep beraber karanlığa küfretmeyelim, aydınlık bir ülke için birer meşale yakalım."