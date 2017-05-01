İstanbul'da 1 Mayıs

Nakliyat-İş, "Antikapitalist Müslümanlar" grubu ve Eğitim İlke-Sen üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı Saraçhane Parkı'nda kutladı.



DİSK'e bağlı Nakliyat-İş üyeleri, Aksaray'daki genel merkezde toplandı. Katılımcılar, çeşitli sloganlar eşliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünden Saraçhane Parkı'na yürüdü.



Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, konuşmasında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



"Antikapitalist Müslümanlar" grubu üyeleri, Fatih Camisi avlusunda bir araya geldi. Burada yazar İhsan Eliaçık, katılımcılara ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Grup, daha sonra ellerinde 1 Mayıs ile ilgili dövizler taşıyarak, Saraçhane Parkı'na yürüdü.



Parktaki konuşmaların ardından katılımcılar, kutlamalara katılmak üzere Bakırköy Halk Pazarı'na gitti.



İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası (Eğitim İlke-Sen) üyeleri de Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'nden Saraçhane Parkı'na sloganlar atarak yürüdü.



Sendika Genel Başkanı Ahmet Örs, burada yaptığı konuşmada, mevcut sistemin bin 500 lirayı geçen açlık sınırına rağmen emekçilere bin 404 liralık asgari ücreti reva gördüğünü, bunun bir sefalet dayatması olduğunu söyledi.