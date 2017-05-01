İstanbul'da 1 Mayıs
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB önderliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen kutlamalar, Bakırköy Halk Pazarı'nda başladı.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB önderliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen kutlamalar, Bakırköy Halk Pazarı'nda başladı.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin, kutlamaların yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı'na girişi tamamlandı. Programın başlaması için tüm kortejlerin alana ulaşması beklenildi.
Miting alanında sık sık çeşitli marşlar ve türküler çalındı. Vatandaşlar da halay çekerek şarkılara eşlik etti.
Yoğunluk nedeniyle bir saat geç başlayan programda, katılımcıların alandaki yerini almasının ardından 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Berktay Akyıldız şefliğindeki DİSK Korosu tarafından çeşitli türküler, "1 Mayıs Marşı" ve "Enternasyonal Marşı" seslendirildi.
Sendikalar ile sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri, katılımcıları platformdan selamladı.