İstanbul'da 1 Mayıs
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile CHP ve HDP'nin de aralarında bulunduğu siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve üyelerinin girişi sürüyor.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile CHP ve HDP'nin de aralarında bulunduğu siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve üyelerinin girişi sürüyor.
İkinci kez Bakırköy'de gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sendikalara üye işçiler, ellerinde "Yaşasın 1 Mayıs", "İş, barış, özgürlük ve adalet için yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartlarla ve sendika flamalarıyla alana giriş yapıyor.
Miting alanına, DİSK Genel Başkan Kani Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Türkel birlikte yürüdü.
Arama noktaları dışında miting alanında resmi kıyafetli polisin bulunmadığı, üzerinde "görevli" yazılı beyaz yelek giyen kişilerin görev yaptığı görüldü.
Kutlama alanında, Oyuncular Sendikası, İstanbul Serbest Mali Müşavirler Odası, Çağdaş Avukatlar Grubu, DSP, TKP, Türkiye Yazarlar Sendikası, Haziran Grubu, İstanbul Eczacı Odası, TÜKODER, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfının da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin üyeleri, belediye işçileri ve taraftar grupları da yer aldı.
Bir grup da Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankartı taşıyarak alana girdi. "Kampüs Cadıları" adlı kadın grubu da giydikleri ilginç kostümlerle miting alanına renk kattı. Bir grup DSP'li ise merhum Başbakan Bülent Ecevit'in fotoğrafının bulunduğu flama taşıdı.