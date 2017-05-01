İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için iki ayrı noktada toplanan katılımcılar, kortej eşliğinde yürüyerek Bakırköy Halk Pazarı'na geldi.



Marmara Forum'un önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan DİSK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilci ve üyeleri, iki arama noktasından geçtikten sonra kortej oluşturdu.



Pankartlar açarak, "Yaşasın 1 Mayıs", "İşçinin iktidarı" sloganları atıp şarkı ve marşlar söyleyen katılımcılar, Bakırköy Halk Pazarı'na yürüyor.



Öte yandan, KESK öncülüğünde İncirli Caddesi'de toplanan gruplar da kortej oluşturarak mitingin yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na doğru yürüyüşe geçti.



Gruptakiler çeşitli pankartlar açıp sloganlar atıyor.



Bu arada, İncirli Caddesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı açtıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.