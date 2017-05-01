İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Bakırköy Halk Pazarı'nda program öncesi son hazırlıklar yapılıyor.



DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından düzenlenen kutlamaların yapılacağı alanın toplanma noktalarından İncirli'deki metrobüs durağında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Kutlamalara katılmak isteyen sendikaların üyeleri ve vatandaşlar, alana girişte ve buraya açılan sokaklarda güvenlik aramasından geçiriliyor.



Bakırköy Adliyesi önündeki Halk Pazarı alanında yapılacak kutlamalar için fonunda büyük bir ekran bulunan ve üzerinde "Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs" yazan dev platform kuruldu.



Miting alanında da polis geniş güvenlik önlemi aldı. Sahne ve miting alanı arasında çift güvenlik bariyerleri oluşturuldu.



Öte yandan, canlı yayın yapan televizyon kanalları için de miting alanında ayrı bir platform kuruldu.



Sendika üyesi işçiler ve vatandaşlar, miting alanına 3 ayrı arama noktasından güvenlik kontrolünden geçtikten sonra alınıyor.



Programda görev alacak koro da sahnede provalarını tamamladı.



Kutlamalar, saat 13.00'te başlayacak. Programda daha sonra DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Türkel konuşma yapacak. Kutlamalar, Kardeş Türküler konseriyle sona erecek.