İstanbul'da 1 Mayıs

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TBMM'de görev yapan devlet memurları tarafından kurulan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.



Gümüşsuyu'nda bir araya gelen sendika üyeleri, çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Buraya karanfil bırakan katılımcılar, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.



Gruptakiler buradan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçti. Anıta kırmızı beyaz karanfillerle "1 Mayıs" yazılı çelengi bırakan katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi.



SİME-SEN İstanbul Şube Başkanı Mustafa Çelik, konuşmasında, çalışanlar için insan onuruna yaraşır yaşama koşulları ve sendikal haklar için meydanlarda olduklarını söyledi.



Bugünün emekçilerin uluslararası düzeyde mücadele, dayanışma ve birlikte hareket etme kararlılığı gösterdiği gün olduğunu belirten Çelik, bugün tüm dünyada emekçilerin, hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükselttiğini anlattı.



Çelik, "Ülkesi, ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun, yurdumuzda ve dünyanın dört bir yanında emekçiler bir araya gelip taleplerini haykırıyor. Emekçiler el ele verip emek hak ettiği değeri bulana kadar mücadele içerisinde olacağız. 1 Mayıs'ın emekçiler için bir bayram havasında hak ve kazanımların konuşulacağı, emeğin üzerindeki yasak ve olumsuzlukların tartışılacağı, tarafların tamamının seslerinin hoşgörüyle karşılanıp dinleneceği, sorunlarımızın çözümü için çaba gösteren çalışanların ve sendikaların çığlıklarına kulak verileceği bir gün olarak kutlanmasını istemekteyiz." diye konuştu.