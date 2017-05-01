İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek isteyen gruplar, İncirli Caddesi ve Marmara Forum önünde toplanıyor.



DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından gerçekleştirilecek mitinge katılmak isteyen sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin bulunduğu gruplar, belirlenen alanlarda toplanmaya başladı.



İncirli Caddesi'nin ara sokaklarını kapatan güvenlik güçleri, belirli noktalardan arama yaparak grupları toplanma alanına alıyor.



KESK, TTB ve HDP'lilerin yer aldığı gruptakiler, "İş, barış, özgürlük ve adalet için yaşasın 1 Mayıs", "Taşeronlaşmaya, iş cinayetlerine, kıdem tazminatı gasbına hayır" pankartları açarak, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atıyor.



Halay çeken gruplar, Bakırköy Halk Pazarı'na doğru yürüyüşe geçecek.



Kutlamaların yapılacağı alana gidecek diğer kortejde yer alanlar da Marmara Forum AVM önünde toplanmaya başladı. DİSK ve TMMOB'un yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara ait flamalar ile "Kadrolu çalışmak istiyoruz", "1 Mayıs işçinin bayramı", "Oyuncular da işçidir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan gruplar, çeşitli sloganlar atıyor.



Davul zurna eşliğinde hayal çeken gruplara oyuncu Müfit Can Saçıntı da eşlik etti. CHP Milletvekili Eren Erdem de buraya geldi.



Güvenlik güçlerinin buradaki arama noktasında pankartları da kontrol ettiği görüldü.



Katılımcılar, toplanmalarının ardından kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek için kortej eşliğinde yürüyüşe geçecek.



Grupların toplandığı alanlarda köfte, su ve simit satan çok sayıda seyyar satıcı da bulunuyor.